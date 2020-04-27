Минтруд рассказал о выдаче больничных работающим россиянам старше 65 лет

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Около 1,4 миллиона больничных выданы работающим россиянам 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, за два периода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Около 1,4 миллиона больничных выданы работающим россиянам 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, за два периода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда

"Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено порядка 1,4 миллиона больничных. В том числе за период с 6 по 19 апреля листок нетрудоспособности предоставлен 708 тысячам, а с 20 по 30 апреля - 687 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Оформить больничный могут работающие россияне 65 лет и старше, если они соблюдают режим самоизоляции, не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Сведения, необходимые для начисления пособия в Фонд социального страхования, передают сами работодатели. Такие больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

Расчет пособия будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За основу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).