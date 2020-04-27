В Тюменской области рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Шесть больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях Шесть больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях Тюменской области , сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Более 40% пациентов болеют бессимптомно. На искусственной вентиляции легких или тяжелобольных — шесть человек, все они преклонного возраста с серьезным перечнем хронических заболеваний, это осложняет их выздоровление", - приводит слова Кузнечевских оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 13 человек. С начала года в регионе диагноз подтвержден у 399 человек, в том числе у 15 несовершеннолетних. Выздоровели 64 человека, трое умерли.

Свыше 2,5 тысячи человек отрабатываются как контактные лица. Около 3,5 тысячи на карантине под наблюдением врачей. По истечении двухнедельного срока и при получении двух отрицательных анализов они будут сняты с медицинского контроля.

"Здравоохранение Тюменской области находится в полной боевой готовности. В регионе есть все необходимое для того, чтобы оказывать как экстренную, так и плановую медицинскую помощь больным коронавирусом . Стабильное количество заболевших за последние дни не говорит о том, что ситуация с заболеваемостью в регионе пошла на спад. Прошу всех не расхолаживаться. Надо еще потерпеть хотя бы две недели для того, чтобы мы реально стабилизировали ситуацию", - считает Кузнечевских.

Постепенное снятие ограничительных мер возможно только после стабилизации ситуации с распространением коронавируса, подчеркнула замгубернатора. Это будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию, уточнила она.