Вывозной рейс S7 доставил россиян из Вьетнама в Новосибирск

Согласно данным аэропорта, самолет прибыл в Новосибирск в 18.32 местного времени (14.32 мск). Предыдущим вывозным рейсом из Камрани в Новосибирск 20 апреля вернулись 149 россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.