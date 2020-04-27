Вывозной рейс S7 доставил россиян из Вьетнама в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Вывозной рейс российской авиакомпании S7 Airlines из Камрани (Вьетнам) со 182 пассажирами на борту в понедельник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что рейс S7 5784 Камрань-Новосибирск-Иркутск вылетел в 07.20 мск. На борту 182 пассажира. До Новосибирска летят 129 человек. До Иркутска – 53. В генконсульстве РФ в Хошимине РИА Новости также сообщили, что на борту две собаки и принадлежащая одному из пассажиров утка Борислава.
Согласно данным аэропорта, самолет прибыл в Новосибирск в 18.32 местного времени (14.32 мск). Предыдущим вывозным рейсом из Камрани в Новосибирск 20 апреля вернулись 149 россиян.
По прибытии в Новосибирск и Иркутск россиянам придется пройти двухнедельную обсервацию. Сотрудники Роспотребнадзора выдадут всем прибывшим соответствующие предписания.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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