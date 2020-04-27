Песков назвал сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников "уткой"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Расследование чешских СМИ о подготовке россиянином покушения на чиновников похоже на утку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее чешские СМИ писали о том, что в страну якобы приехал сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. После этого нескольких чиновников взяли под усиленную охрану. Среди них староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

"Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, что расследовали. Похоже на очередную утку, — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать итоги расследования.

Он отметил, что в Россию не поступало никаких запросов.

Песков также не стал комментировать ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу.

"Уже было много этих заявлений, нет никакой необходимости еще раз давать оценку этого сюжета. Все оценки уже были даны — достаточно исчерпывающе", — заявил он.

Снос памятника

Власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу 3 апреля. По словам инициатора сноса старосты района Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал действия властей Праги "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.

СК России возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России. Следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника.

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский 15 апреля передал в СК России список лиц, несущих ответственность за снос монумента.