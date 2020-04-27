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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T14:45
https://ria.ru/20200427/1570631714.html
В Индии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155833/23/1558332376_0:0:3093:1741_1036x0_80_0_0_f3a9e65d6b1370d8fc4a5baeff47e59c.jpg
РИА Новости

В Индии оценили ситуацию с распространением коронавируса

14:45 27.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в понедельник, что режим изоляции в стране дает положительные результаты, однако коронавирус остается опасным заболеванием.
Моди на прошлой неделе продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции в стране. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
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"Премьер-министр подчеркнул, что блокировка принесла положительные результаты, поскольку стране удалось спасти тысячи жизней за последние полтора месяца… Благодаря своевременным мерам Индия смогла защитить многих людей. Однако он предупредил, что опасность вируса сохраняется, и постоянная бдительность имеет первостепенное значение", - говорится в сообщении пресс-службы правительства страны по итогам видеоконференции премьера с главами девяти штатов Индии.
Моди отметил, что, "по мнению экспертов, воздействие коронавируса останется заметным в ближайшие месяцы", и подчеркнул важность того, чтобы усилия штатов были сосредоточены на уменьшении числа "красных" зон и преобразованию их в "зеленые" или "оранжевые". Ранее Минздрав Индии объявил "горячими" или "красными" зонами 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 "оранжевых" районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными" зонами, местами, где не выявлены больные коронавирусом.
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Премьер-министр также призвал главных министров при разработке стратегии учитывать изменения в погоде - приближение лета и сезона муссонов - и вероятность появления болезней, которые могут наступить в это время.
Согласно последним данным, в Индии находятся почти 28 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, лечение проходят более 19 тысяч. Выздоровели после коронавируса 6185 человек, скончались 872.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНарендра МодиВОЗИндияВ мире
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