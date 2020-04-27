В России расширили список лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями

Больные редкими заболеваниями - апластической неуточненной анемией смогут получать препарат "Циклоспорин", а пациенты с наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лобильного) и X (Стюарта-Прауэра) будут обеспечены препаратом "Эптаког альфа", уточняется в документе.

В конце марта Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень редких заболеваний, для лечения которых будут закупаться лекарства за счет государства, на эти средства из федерального бюджета выделяется около 2 миллиардов рублей.