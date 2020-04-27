В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 101

КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Еще пять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в понедельник, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 101, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3408 зарегистрированных случаях коронавируса и 96 скончавшихся.
"Министерство здравоохранения сообщает о регистрации пяти новых случаев смерти из-за заражения COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.
В то же время отмечается, что число выздоровевших пациентов выросло до 925.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.