Сбербанк отметил рост необходимости реструктуризации кредитов компаний

"В текущей ситуации растёт необходимость в реструктуризации кредитов, в том числе по крупнейшим корпоративным заемщикам. Очевидно, что самые крупные компании ожидают, какие меры будут включены в новый пакет господдержки", - сказал он журналистам.

"Мы получили уже 105 заявок от крупнейших клиентов и реструктурировали кредиты 44 компаний, 61 заявка в проработке. Текущий остаток ссудной задолженности по реструктурированным кредитам - 906 миллиардов рублей", - указал Попов.

При этом зампред правления банка отметил, что с рядом крупнейших компаний из отраслей авиа- и транспортной инфраструктуры, в частности, аэропортами, а также из сфер коммерческой недвижимости, гостиничного бизнеса, туризма, торговли непродовольственными товарами Сбербанк обсуждает реструктуризацию.