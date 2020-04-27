На Урале прокуратура выяснит, почему женщину заставляют вернуть пособия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура разбирается в ситуации с многодетной матерью из города Новая Ляля Свердловской области, которую якобы заставляют вернуть выплаченные пособия на полмиллиона рублей, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Марина Канатова.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что чиновники заставляют многодетную мать вернуть выплаченные пособия на полмиллиона рублей. Женщину обвинили в том, что деньги от государства она получала незаконно.
"Прокуратура в рамках мониторинга СМИ обратила внимание на данную публикацию. Будут сделаны запросы с целью выяснения ситуации, в случае установления нарушения законодательства о социальной защите будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Канатова.