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2020-04-27T14:37
https://ria.ru/20200427/1570631374.html
На Урале прокуратура выяснит, почему женщину заставляют вернуть пособия
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РИА Новости

На Урале прокуратура выяснит, почему женщину заставляют вернуть пособия

14:37 27.04.2020
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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета
© Depositphotos / gregorylee
Десятирублевая монета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура разбирается в ситуации с многодетной матерью из города Новая Ляля Свердловской области, которую якобы заставляют вернуть выплаченные пособия на полмиллиона рублей, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Марина Канатова.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что чиновники заставляют многодетную мать вернуть выплаченные пособия на полмиллиона рублей. Женщину обвинили в том, что деньги от государства она получала незаконно.
"Прокуратура в рамках мониторинга СМИ обратила внимание на данную публикацию. Будут сделаны запросы с целью выяснения ситуации, в случае установления нарушения законодательства о социальной защите будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Канатова.
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Свердловская областьНовая ЛяляПроисшествия
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