На Урале прокуратура выяснит, почему женщину заставляют вернуть пособия

"Прокуратура в рамках мониторинга СМИ обратила внимание на данную публикацию. Будут сделаны запросы с целью выяснения ситуации, в случае установления нарушения законодательства о социальной защите будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Канатова.