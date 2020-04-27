Путин призвал спасателей соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

"Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно, смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно, пойдут на риск ради других. Но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры", - сказал он в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24".