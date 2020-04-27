Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:25
https://ria.ru/20200427/1570631127.html
Путин призвал спасателей соблюдать меры безопасности из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570633129_0:62:3421:1986_1036x0_80_0_0_0a13b905179a8023e402938c5c94d78f.jpg
РИА Новости

Путин призвал спасателей соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

14:28 27.04.2020 (обновлено: 15:25 27.04.2020)
230
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что спасатели обязаны строго соблюдать профилактические меры в связи с коронавирусом, надо уделить особое внимание их безопасности.

"Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно, смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно, пойдут на риск ради других. Но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры", - сказал он в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24".

Президент поручил уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров, которые участвует в борьбе со стихийными бедствиями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
420003
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
14:18ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
14:18У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
14:17В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
14:15В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
Лента новостейМолния