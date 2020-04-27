В ночном клубе в Абакане устроили тайную вечеринку в период самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Полицейские помешали провести вечеринку в одном из ночных клубов Абакана, куда молодые люди тайно собрались в период действия режима самоизоляции, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД.
По словам собеседника агентства, вечеринка намечалась на субботу в клубе А3.
"В соцсетях разместили объявление о вечеринке в тайном формате. Желающие должны были сообщить об участии и свои имя и фамилию, (прийти) с 23.00 до 1.00 ночи, после чего вход будет закрыт. Телефонами пользоваться запрещалось. Стоимость входа составляла от 200 до 300 рублей. Неожиданно для всех участников пришла полиция, и веселье не состоялось", - рассказал начальник пресс-службы МВД Хакасии Сергей Кузнецов.
По его словам, в отношении троих человек составлены протоколы о нарушении. В настоящее время устанавливаются основные участники и организаторы вечеринки.