В ночном клубе в Абакане устроили тайную вечеринку в период самоизоляции

"В соцсетях разместили объявление о вечеринке в тайном формате. Желающие должны были сообщить об участии и свои имя и фамилию, (прийти) с 23.00 до 1.00 ночи, после чего вход будет закрыт. Телефонами пользоваться запрещалось. Стоимость входа составляла от 200 до 300 рублей. Неожиданно для всех участников пришла полиция, и веселье не состоялось", - рассказал начальник пресс-службы МВД Хакасии Сергей Кузнецов.