Благотворительный онлайн-марафон в поддержку врачей

Марафон объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В нем примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте koktebel-jazz.ru. К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах – с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.Онлайн-марафон включит, в том числе, программу "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованную на фестивале в Коктебеле в 2006 году и ставшую неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party.Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте флагмана медиагруппы ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.Организаторами марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке благотворительного фонда помощи взрослым "Живой", ставшего оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт. Все суммы, перечисленные в рамках марафона Doctor Jazz Party, поступят на счет фонда "Живой" для приобретения средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах.