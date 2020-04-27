Путин поручил сделать прогноз по паводкам и пожарам в регионах

В ряде регионов, по словам главы государства, уже фиксируется достаточно сложная обстановка, и в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий. Кроме того, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы.