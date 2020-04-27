Путин поручил сделать прогноз по паводкам и пожарам в регионах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах призвал сделать прогноз по рискам природных бедствий и доложить, что уже сделано для повышения защищенности населенных пунктов.
"Прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Тем более, мы с вами это тоже знаем, наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий: пожаров и паводков. Особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов", - заявил Путин на совещании, которое транслируется в эфире "России 24".
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В ряде регионов, по словам главы государства, уже фиксируется достаточно сложная обстановка, и в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий. Кроме того, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы.
"Поэтому прежде всего прошу вас доложить оперативную информацию по текущему положению дел в целом, дать прогнозы, в каких регионах обстановка по пожарам и паводкам может осложниться. И в этой связи - какие предупреждающие меры принимаются, что уже сделано и что планируется сделать для повышения защищенности населенных пунктов, ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Отдельно прошу остановиться на работе МЧС регионов по своевременному информированию граждан, в целом по обеспечению их безопасности", - отметил Путин.