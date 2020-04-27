Путин поручил обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, все необходимые для этого ресурсы надо мобилизовать.
"В целом, в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы", - заявил Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".
Президент также попросил участников встречи доложить оперативную информацию по текущему положению в целом и дать прогноз, в каких регионах ситуация с пожарами и паводками может осложниться, а также рассказать об упреждающих мерах, которые предпринимаются сейчас.