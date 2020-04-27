Путин поручил обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары

"В целом, в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы", - заявил Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".