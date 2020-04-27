Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров

"Наступил весенне-летний период, а значит объективно возрастают риски сезонных природных бедствий - пожаров и паводков. Особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, здесь в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка", - заявил Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.