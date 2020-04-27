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В МГУ создали биопротез сердечного клапана
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РИА Новости

В МГУ создали биопротез сердечного клапана

14:23 27.04.2020 (обновлено: 15:02 27.04.2020)
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© Фото : МГУ/Мария ЧернышеваМикрофотография суспензии наноалмазов, нанесенной на участок бычьего перикарда
Микрофотография суспензии наноалмазов, нанесенной на участок бычьего перикарда
© Фото : МГУ/Мария Чернышева
Микрофотография суспензии наноалмазов, нанесенной на участок бычьего перикарда
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева создали и запатентовали биопротез сердечного клапана, поверхность которого покрыта наноалмазами, он может без замены функционировать в организме до 20 лет, сообщает пресс-служба МГУ.
Отмечается, что биологические протезы клапанов сердца на основе бычьего перикарда широко используются в мировой кардиохирургии. Для предотвращения иммунного ответа и увеличения прочности биоткани таких биопротезов стабилизируют глутаровым альдегидом, но при использовании таких протезов происходит развитие кальциноза - отложения солей кальция на ткани. В результате такой протез имеет ограниченный срок эксплуатации.
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Для предотвращения кальциноза необходимо дополнительно модифицировать поверхностность матрицы. Известен способ обработки бычьего перикарда хитозаном из воды, насыщенной углекислым газом, однако обработанный таким способом материал обладает низкой прочностью.
"Теперь параметры прочности и долговечности удалось совместить. Российские ученые запатентовали биологический протез на основе бычьего перикарда с нанесенной на поверхность суспензией наноалмазов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исходную биоткань изготавливают специалисты НМИЦ ССХ им. Бакулева, а сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ наносят на ее поверхность "алмазное покрытие" и определяют параметры материала - толщину пленки, равномерность нанесения покрытия. Химики МГУ готовят из черного порошка наноалмазов водную суспензию, в которую погружают бычий перикард.
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Наноалмазы — углеродная наноструктура, атомная решетка которой идентична алмазу. Размеры наноалмазных частиц не превышают пары десятков нанометров. Материал, созданный еще в 1960-ые в закрытом советском ядерном центре в Арзамасе-16 (совр. Саров), долгое время не находил практического применения. Но начиная с 1990-ых исследователи во многих странах мира изучают биологические свойства наноалмазов – было обнаружено, что небольшие углеродные частицы могут быть средством адресной доставки лекарств к пораженным тканям.
"Наноалмаз на поверхности биоткани создает пленку, которая придает материалу дополнительную прочность, при этом сохраняет его упругость и S-образную форму кривой напряжение – деформация, что важно при разработке биосовместимых материалов", - приводит пресс-служба комментарий одного из авторов патента, доцента кафедры радиохимии МГУ, кандидата химических наук Марии Чернышевой.
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Покрытый наноалмазами биоматериал не теряет своих механических характеристик: модуль Юнга (продольной упругости) модифицированного перикарда составляет около 30 МПа, как и для исходного материала, при этом прочность на разрыв увеличивается до 9-10 МПа по сравнению с 6 Мпа для исходного материала.
"Необходимо отметить, что на поверхность наноалмаза можно дополнительно нанести биологически активные вещества — это позволит дополнительно улучшить свойства биоткани", - добавила Чернышева.
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