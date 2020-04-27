Путин заявил, что все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
При этом президент отметил, что это не должно ослаблять внимание "к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей", особенно сейчас, в весенне-летний период, когда объективно возрастают риски сезонных природных бедствий - пожаров и паводков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.