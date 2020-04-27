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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T14:21
https://ria.ru/20200427/1570630474.html
В Швейцарии за сутки выявили сто новых случаев заражения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569414660_0:17:3086:1753_1036x0_80_0_0_e9e0a6b7b9b6da23ab90afce8c7045a8.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили сто новых случаев заражения COVID-19

14:21 27.04.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannМедицинские работники в центре тестирования на коронавирус (COVID-19) в Люцерне, Швейцария
Медицинские работники в центре тестирования на коронавирус (COVID-19) в Люцерне, Швейцария
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Медицинские работники в центре тестирования на коронавирус (COVID-19) в Люцерне, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии за сутки составило чуть больше 100 человек, общее количество заражений теперь 29 тысяч 164 человека, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 27 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 103 новых заражения и 16 смертей от COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29 164 человек, жертвами вируса стало 1353 человека.
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С 27 апреля в Швейцарии началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.
Ограничительные меры были введены правительством 13 марта и усилены 16 марта. При этом власти отказались от полного закрытия страны со строгим карантином, как это было сделано в соседних Италии и Франции.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияШвейцарияИталияВ мире
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