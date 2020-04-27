В Швейцарии за сутки выявили сто новых случаев заражения COVID-19

По данным на 27 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 103 новых заражения и 16 смертей от COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29 164 человек, жертвами вируса стало 1353 человека.

С 27 апреля в Швейцарии началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.