Эксперт оценил влияние коронавируса на проведение весеннего призыва

"В армии по планам боевой подготовки учат действовать в условиях заражения опасными инфекциями, проводить строгие карантинные мероприятия и организовывать в таких условиях службу и даже воевать. Статистика коронавируса в армии приблизительно равна в среднем по стране и не является критичной, справиться с пандемией военные смогут гораздо быстрее из-за более строгих карантинных мер Минобороны. При правильной организации допускаю, что при таком количестве заболевших возможно провести и такое массовое мероприятие, как призыв", - сказал Гергоков.