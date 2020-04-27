Эксперт оценил влияние коронавируса на проведение весеннего призыва

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Статистика коронавируса в российской армии не является критичной, помешать проведению призыва пандемия не должна, заявил РИА Новости полковник медицинской службы в отставке Борис Гергоков.
Накануне Минобороны сообщило, что коронавирус подтвержден у 874 военнослужащих, из которых 379 человек изолированы на дому, остальные лечатся в медицинских учреждениях.
"В армии по планам боевой подготовки учат действовать в условиях заражения опасными инфекциями, проводить строгие карантинные мероприятия и организовывать в таких условиях службу и даже воевать. Статистика коронавируса в армии приблизительно равна в среднем по стране и не является критичной, справиться с пандемией военные смогут гораздо быстрее из-за более строгих карантинных мер Минобороны. При правильной организации допускаю, что при таком количестве заболевших возможно провести и такое массовое мероприятие, как призыв", - сказал Гергоков.
По словам эксперта, у Минобороны большой административный ресурс, чтобы удерживать военнослужащих на карантине, и много медицинских учреждений, которые могут справиться с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.