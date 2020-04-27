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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T14:20
https://ria.ru/20200427/1570630413.html
Эксперт оценил влияние коронавируса на проведение весеннего призыва
https://cdn25.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_112d455a818f5316f60627c6d3175590.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на проведение весеннего призыва

14:20 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Построение солдат. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Статистика коронавируса в российской армии не является критичной, помешать проведению призыва пандемия не должна, заявил РИА Новости полковник медицинской службы в отставке Борис Гергоков.
Накануне Минобороны сообщило, что коронавирус подтвержден у 874 военнослужащих, из которых 379 человек изолированы на дому, остальные лечатся в медицинских учреждениях.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"В армии по планам боевой подготовки учат действовать в условиях заражения опасными инфекциями, проводить строгие карантинные мероприятия и организовывать в таких условиях службу и даже воевать. Статистика коронавируса в армии приблизительно равна в среднем по стране и не является критичной, справиться с пандемией военные смогут гораздо быстрее из-за более строгих карантинных мер Минобороны. При правильной организации допускаю, что при таком количестве заболевших возможно провести и такое массовое мероприятие, как призыв", - сказал Гергоков.
По словам эксперта, у Минобороны большой административный ресурс, чтобы удерживать военнослужащих на карантине, и много медицинских учреждений, которые могут справиться с ухудшением эпидемиологической обстановки.
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Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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