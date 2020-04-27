На Камчатке усилят контроль на стройке, где рабочие заболели COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр — РИА Новости. Дополнительные меры контроля будут введены на строительной площадке многофункционального медицинского центра в Дополнительные меры контроля будут введены на строительной площадке многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском , где выявлены случаи заболевания рабочих коронавирусной инфекцией , сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Ранее сообщалось, что строительная площадка медцентра стада очагом заражения коронавирусной инфекции в регионе. На прошлой неделе заболевание было диагностировано у 28 строителей. В понедельник врио губернатора Владимир Солодов заявил об ещё 85 случаях COVID-19, большинство из которых также выявлены у рабочих, занятых на возведении медцентра.

"На строительной площадке многофункционального медицинского центра, который возводится на территории военного госпиталя Минобороны России в Петропавловск-Камчатском, введены дополнительные меры контроля за здоровьем строителей подрядной организации. При выявлении положительных проб на наличие возбудителя коронавирусной инфекции инфицированные незамедлительно госпитализируются и получают необходимое лечение в медицинских учреждениях, выявляется круг контактировавших с ними лиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что силами специалистов Минобороны России в местах компактного проживания строителей проведена полная дезинфекция и санитарная обработка всех помещений. Усилены барьерные меры при допуске на строительную площадку.

По информации пресс-службы, строительство модульного инфекционного центра Минобороны на Камчатке на 60 койко-мест началось 20 марта. На объекте круглосуточно работают около 1 тысячи человек и 70 единиц техники. Планируемый срок окончания работ – 30 апреля.

"Факт выявления заболевших строителей не окажет влияния на сроки сдачи модульного инфекционного центра в эксплуатацию", - добавили в военном округе.