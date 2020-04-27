Вишневый сад площадью более 100 га появится в Подмосковье

"В Коломенском округе идет возрождение вишнёвых садов. Сельхозпредприятие "Коломенская ягода" в этом сезоне высадило более 30 отечественных сортов вишни. Хозяйство нацелено на получение высокой урожайности и выращивание посадочного материала с последующей посадкой в будущем году в производственный сад площадью более 100 гектаров. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта на площади более 10 гектар", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.