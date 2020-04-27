Вишневый сад площадью более 100 га появится в Подмосковье

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Вишневый сад площадью более 100 гектаров появится в Коломенском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
"В Коломенском округе идет возрождение вишнёвых садов. Сельхозпредприятие "Коломенская ягода" в этом сезоне высадило более 30 отечественных сортов вишни. Хозяйство нацелено на получение высокой урожайности и выращивание посадочного материала с последующей посадкой в будущем году в производственный сад площадью более 100 гектаров. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта на площади более 10 гектар", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам все высаженные сорта будут тщательно изучаться в плане получения эффективных урожаев в районах Подмосковья с благоприятными условиями для выращивания вишни, в число которых традиционно входит Коломенский округ.
Реализацию проекта по расширению ягодных плантаций на территории области и налаживанию глубокой переработки выращенных ягод осуществляет сельскохозяйственный кооператив, который был создан в прошлом году на базе предприятия "Коломенская ягода".
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