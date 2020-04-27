В Подмосковье рассказали о новых случаях коронавируса

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Порядка 638 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб региона.
"В Подмосковье за сутки выявлено 638 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 9708 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 69 человек. Выздоровели и и выписались 319 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.