В Подмосковье рассказали о новых случаях коронавируса

"В Подмосковье за сутки выявлено 638 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 9708 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 69 человек. Выздоровели и и выписались 319 человек", - говорится в сообщении.