Россия попросила Израиль продлить визы "застрявших" граждан

"У некоторых российских граждан заканчивается 90-дневный безвизовый срок пребывания в Израиле. Посольство обратилось в израильское внешнеполитическое ведомство с просьбой оперативно решить вопрос об автоматическом продлении сроков пребывания российских граждан вплоть до их выезда из Израиля. Официального ответа пока нет, однако израильские партнеры заверяют, что, этот вопрос будет решен положительно в отношении граждан всех стран, с которыми у Израиля имеются соглашения о безвизовых поездках, в том числе - граждан Российской Федерации", - сообщил МИД РФ.