Россия попросила Израиль продлить визы "застрявших" граждан

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве обратилось к Израилю с просьбой продлить срок пребывания в стране "застрявших" граждан, ответа пока нет, сообщил МИД РФ на своей странице в Facebook.
"У некоторых российских граждан заканчивается 90-дневный безвизовый срок пребывания в Израиле. Посольство обратилось в израильское внешнеполитическое ведомство с просьбой оперативно решить вопрос об автоматическом продлении сроков пребывания российских граждан вплоть до их выезда из Израиля. Официального ответа пока нет, однако израильские партнеры заверяют, что, этот вопрос будет решен положительно в отношении граждан всех стран, с которыми у Израиля имеются соглашения о безвизовых поездках, в том числе - граждан Российской Федерации", - сообщил МИД РФ.
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МИД уточнил также, что посольству известно об около 70 соотечественниках, приехавших в Израиль в целях лечения в местных медицинских учреждениях. В это число входят и сопровождающие их лица.
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