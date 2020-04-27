В Подмосковье число выздоровевших от COVID-19 достигло 319

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье достигло 319, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне оперштаб сообщал о 286 выздоровевших от COVID-19 пациентов.
"Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 9708 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 319 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 638 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф