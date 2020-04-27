Власти Кипра надеются частично начать туристический сезон в июле

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр туризма Кипра Саввас Пердиос сказал, что экономика страны потеряет 1,5 миллиарда евро туристического дохода, так как 60 процентов всех заказов на отдых на Кипре будут отменены, но власти надеются спасти часть сезона, Министр туризма Кипра Саввас Пердиос сказал, что экономика страны потеряет 1,5 миллиарда евро туристического дохода, так как 60 процентов всех заказов на отдых на Кипре будут отменены, но власти надеются спасти часть сезона, сообщает Financial Mirror.

По данным министерства, индустрия туризма может начать возрождение в июле с ограниченным прибытием гостей из других стран.

Но, например, ключевые для страны рынки — Великобритания и Россия, откуда на Кипр едут больше всего гостей, — откроются на более позднем этапе.

"Мы надеемся через несколько недель узнать, когда туристы смогут приехать из этих стран", — сообщил Пердиос. Пока Кипр рассчитывает на гостей из Германии, Швейцарии, Австрии, государств Северной Европы, Греции, Израиля и, возможно, Нидерландов.

Пердиос сказал, что министерство сосредоточится на продвижении Кипра как места отдыха с осени до апреля 2021 года.

Сейчас готовится законопроект, который позволит владельцам отелей и туроператорам выдавать государственные ваучеры клиентам, отменившим свою поездку на Кипр из-за коронавируса.