"Яндекс" предложил разрешить автономные беспилотники в ряде регионов

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. "Яндекс" направил Минтрансу комплекс мер по развитию беспилотного транспорта в РФ, в том числе предложил в рамках эксперимента разрешить коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера за рулем в ряде регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя в салоне. Срок исполнения - 31 мая 2020 года.

"Мы предложили министерству транспорта комплекс мер для достижения целей, обозначенных в поручении президента и правительства РФ. Он включает разработку нормативной базы в рамках проекта федерального закона, которую мы разделили на несколько этапов - от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем до коммерческого применения полностью автономных транспортных средств", - сказали в пресс-службе "Яндекса".

"При этом чтобы сохранить высокие темпы развития технологии на время работы над федеральным законом, мы также предложили расширить текущее постановление правительства №1415 (о проведении эксперимента о тестировании беспилотников на автодорогах – ред.), разрешив коммерческую эксплуатацию полностью автономных транспортных средств, то есть без инженера в салоне, в отдельных регионах РФ", - добавили в интернет-компании.

Ранее в "Яндексе" заявляли, что возможность тестирования беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне является критически важной для совершенствования технологии.