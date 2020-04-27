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2020-04-27T15:04
https://ria.ru/20200427/1570630081.html
"Яндекс" предложил разрешить автономные беспилотники в ряде регионов
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РИА Новости

"Яндекс" предложил разрешить автономные беспилотники в ряде регионов

15:04 27.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТестирование беспилотного автомобиля "Яндекс" в Москве
Тестирование беспилотного автомобиля Яндекс в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. "Яндекс" направил Минтрансу комплекс мер по развитию беспилотного транспорта в РФ, в том числе предложил в рамках эксперимента разрешить коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера за рулем в ряде регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя в салоне. Срок исполнения - 31 мая 2020 года.
"Мы предложили министерству транспорта комплекс мер для достижения целей, обозначенных в поручении президента и правительства РФ. Он включает разработку нормативной базы в рамках проекта федерального закона, которую мы разделили на несколько этапов - от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем до коммерческого применения полностью автономных транспортных средств", - сказали в пресс-службе "Яндекса".
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"При этом чтобы сохранить высокие темпы развития технологии на время работы над федеральным законом, мы также предложили расширить текущее постановление правительства №1415 (о проведении эксперимента о тестировании беспилотников на автодорогах – ред.), разрешив коммерческую эксплуатацию полностью автономных транспортных средств, то есть без инженера в салоне, в отдельных регионах РФ", - добавили в интернет-компании.
Ранее в "Яндексе" заявляли, что возможность тестирования беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне является критически важной для совершенствования технологии.
"Яндекс" разрабатывает беспилотники с января 2017 года, компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сейчас компания тестирует беспилотники в России (Москва, Иннополис, Сколково), Израиле (Тель-Авив) и США (Детройт). При этом в РФ на месте водителя обязательно находится инженер-испытатель.
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СколковоВладимир ПутинМоскваТель-АвивСШАЭкономика
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