Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T14:11
https://ria.ru/20200427/1570630024.html
В Челябинской области хотят ввести масочный режим в общественных местах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_2b3a9c5489f2e0c791f96ebb328c2ece.jpg
РИА Новости

В Челябинской области хотят ввести масочный режим в общественных местах

14:11 27.04.2020
4647
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Масочный режим планируется ввести в Челябинской области в общественных местах, в том числе в магазинах и МФЦ, а также в общественном транспорте, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Текслер.
"Мы рассматриваем обязательно введение масочного режима, в первую очередь для закрытых помещений – речь идет о магазинах, МФЦ и других общественных аналогичных пространствах. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения и масочный режим, когда есть риск передачи инфекции, безусловно, нужен", - сказал Текслер журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
27 апреля, 09:37Распространение нового коронавируса
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Губернатор уточнил, что также планируется вводить масочный режим и для общественного транспорта и любых других замкнутых пространств.
Он добавил, что принято решение о продаже не только медицинских, но и гигиенических текстильных масок в аптеках. "Вижу по аптекам из сводки, что возможность купить маски возросла, это уже не редкость, как было ранее", - сказал глава региона.
Кроме того, Текслер отметил, что сейчас власти исходя из обстановки продумывают, "как регион встретит и проведет майские праздники". "Наша готовность к любому сценарию дает возможность думать о новом этапе. Мы постепенно начнем готовиться к частичному облегчению ограничений. Обязательным условием будет масочный режим, соблюдение перечня санитарно-эпидемиологических правил для предприятий, объектов торговли", - заявил он.
На утро 27 апреля в Челябинской области подтверждены 413 случаев заражения COVID-19, за сутки число заболевших возросло на 45. Выздоровели и выписаны из больниц 47 пациентов. Три человека с подтвержденным коронавирусом умерли от онкологических заболеваний. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
8100118
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
14:18ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
14:18У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
14:17В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
14:15В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
14:15В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
14:14В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
14:13Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
Лента новостейМолния