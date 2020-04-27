В Челябинской области хотят ввести масочный режим в общественных местах

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Масочный режим планируется ввести в Масочный режим планируется ввести в Челябинской области в общественных местах, в том числе в магазинах и МФЦ, а также в общественном транспорте, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Текслер

"Мы рассматриваем обязательно введение масочного режима, в первую очередь для закрытых помещений – речь идет о магазинах, МФЦ и других общественных аналогичных пространствах. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения и масочный режим, когда есть риск передачи инфекции, безусловно, нужен", - сказал Текслер журналистам.

Губернатор уточнил, что также планируется вводить масочный режим и для общественного транспорта и любых других замкнутых пространств.

Он добавил, что принято решение о продаже не только медицинских, но и гигиенических текстильных масок в аптеках. "Вижу по аптекам из сводки, что возможность купить маски возросла, это уже не редкость, как было ранее", - сказал глава региона.

Кроме того, Текслер отметил, что сейчас власти исходя из обстановки продумывают, "как регион встретит и проведет майские праздники". "Наша готовность к любому сценарию дает возможность думать о новом этапе. Мы постепенно начнем готовиться к частичному облегчению ограничений. Обязательным условием будет масочный режим, соблюдение перечня санитарно-эпидемиологических правил для предприятий, объектов торговли", - заявил он.

На утро 27 апреля в Челябинской области подтверждены 413 случаев заражения COVID-19, за сутки число заболевших возросло на 45. Выздоровели и выписаны из больниц 47 пациентов. Три человека с подтвержденным коронавирусом умерли от онкологических заболеваний. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.