Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-04-27T14:10
https://ria.ru/20200427/1570629941.html
Известный египтолог вступил в полемику с экс-муфтием из-за Сфинкса
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40577/22/405772295_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_5f58b8ddbd1b19cc2cdf09dc4ea89d35.jpg
РИА Новости

Известный египтолог вступил в полемику с экс-муфтием из-за Сфинкса

14:10 27.04.2020
1203
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкБольшой Сфинкс в Долине Гиза
Большой Сфинкс в Долине Гиза
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Большой Сфинкс в Долине Гиза. Архивное фото
КАИР, 27 апр – РИА Новости. Известный египтолог и бывший министр археологии Египта Захи Хавас вступил в заочную полемику с экс-муфтием страны, заявившим, что у Сфинкса в Гизе лицо мусульманского пророка Идриса.
Ранее бывший муфтий Египта и член совета ученых университета "аль-Азхар" Али Гумаа заявил в эфире государственного телевидения страны, что некоторые ученые считают пророка Идриса первым строителем пирамид, а у знаменитого Сфинкса лицо этого пророка. Также ученый отождествил Идриса с египетским богом Осирисом, отметив, что вся информация основана на надежных исследованиях.
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
15 декабря 2019, 14:57РИА Наука
Археологи нашли в Египте небольшую статую сфинкса
По словам Хаваса, нет никаких причин для муфтия высказываться об археологии, так как это не его специализация, и "он не написал ни одной научной статьи в данной сфере".
"Особенно с учетом того, что он рассказал информацию, никак не связанную с наукой. Эти мысли высказывались многими дилетантами от археологии без опоры на науку и исследования", - заявил ученый, заявление которого опубликовано в газете Akhbar el-Yom. Он пояснил, что высказанные муфтием идеи уже были в книге "Загадки египетской цивилизации" Сейида Карима и являются "далекими от науки фантазиями".
Хаваса возмутило как то, что данная информация время от времени звучит из уст ученых и "дилетантов", так и то, что те же дилетанты считают авторами пирамид "народ исчезнувшей Атлантиды".
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время онлайн хатма
24 апреля, 16:50Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстана призвал молиться в Рамадан, чтобы победить коронавирус
По словам египтолога, высказанные муфтием идеи являются повторением "того, что говорили арабские путешественники, попавшие в Египет в IX веке нашей эры".
Ученый напомнил о наличии достаточных доказательств того, что первая пирамида была захоронением фараона Джосера, и построена она была зодчим Имхотепом.
"Шейху Али Гумаа, которого я лично люблю и ценю, я говорю честно и открыто: остановитесь и откажитесь от этих ненаучных высказываний, повторяемых неспециалистами", - заявил ученый и потребовал предоставить доказательства выводов муфтия.
1781002
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЕгипетОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
14:18ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
14:18У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
14:17В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"
14:15В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
14:15В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
14:14В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
14:13Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
Лента новостейМолния