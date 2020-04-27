Известный египтолог вступил в полемику с экс-муфтием из-за Сфинкса

КАИР, 27 апр – РИА Новости. Известный египтолог и бывший министр археологии Известный египтолог и бывший министр археологии Египта Захи Хавас вступил в заочную полемику с экс-муфтием страны, заявившим, что у Сфинкса в Гизе лицо мусульманского пророка Идриса.

Ранее бывший муфтий Египта и член совета ученых университета "аль-Азхар" Али Гумаа заявил в эфире государственного телевидения страны, что некоторые ученые считают пророка Идриса первым строителем пирамид, а у знаменитого Сфинкса лицо этого пророка. Также ученый отождествил Идриса с египетским богом Осирисом, отметив, что вся информация основана на надежных исследованиях.

По словам Хаваса, нет никаких причин для муфтия высказываться об археологии, так как это не его специализация, и "он не написал ни одной научной статьи в данной сфере".

"Особенно с учетом того, что он рассказал информацию, никак не связанную с наукой. Эти мысли высказывались многими дилетантами от археологии без опоры на науку и исследования", - заявил ученый, заявление которого опубликовано в газете Akhbar el-Yom. Он пояснил, что высказанные муфтием идеи уже были в книге "Загадки египетской цивилизации" Сейида Карима и являются "далекими от науки фантазиями".

Хаваса возмутило как то, что данная информация время от времени звучит из уст ученых и "дилетантов", так и то, что те же дилетанты считают авторами пирамид "народ исчезнувшей Атлантиды".

По словам египтолога, высказанные муфтием идеи являются повторением "того, что говорили арабские путешественники, попавшие в Египет в IX веке нашей эры".

Ученый напомнил о наличии достаточных доказательств того, что первая пирамида была захоронением фараона Джосера, и построена она была зодчим Имхотепом.