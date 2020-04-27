Посольство в Австралии находится на связи с россиянами на Фиджи

Ранее в Telegram-канале Минкомсвязи сообщили, что власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского самолета, который должен был забрать граждан РФ с острова. Рейс 27 апреля проследует по маршруту Денпасар — Бангкок — Сургут (ранее был запланирован рейс Нанди (Фиджи) - Денпасар - Бангкок – Сургут).

"Посольство находится постоянно на связи с нашими российским гражданами на Фиджи. Мы делаем все возможное, чтобы решить возникающие у них проблемы, и по-прежнему ищем возможности их возвращения на родину. Нам в этом активно помогает почетный консул России на Фиджи, тоже помогает облегчить как-то положение наших граждан. Продолжаем работать", - сказали в посольстве.