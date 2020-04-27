Власти рассказали о состоянии главы ростовского Минздрава

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Состояние министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, попавшей в больницу с сердечным приступом, оценивается как стабильное, сообщает региональный минздрав.
"В настоящее время состояние Татьяны Быковской оценивается как стабильное. Она продолжает лечение, по завершении которого приступит к исполнению своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
В субботу министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была госпитализирована с сердечным приступом, ярко выраженной стенокардией. Ее определили в реанимацию. На время болезни министра исполнять ее обязанности назначен ее заместитель Александр Крат.