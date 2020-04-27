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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T14:07
https://ria.ru/20200427/1570629820.html
В США за сутки умерли 1126 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507925_0:68:3072:1795_1036x0_80_0_0_a93c5a775e0efb107d897584189b2157.jpg
РИА Новости

В США за сутки умерли 1126 пациентов с коронавирусом

14:07 27.04.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМедицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи больных коронавирусом умерли в США за последние сутки, сообщил в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за сутки был выявлен 27 631 новый случай заражения, умерли 1126 человек. Эти показатели существенно отличаются от показателей, о которых институт сообщал в субботу: тогда за сутки было выявлено более 36 тысяч случаев заболевания, а число летальных исходов за день составляло 1 995.
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При этом в пятницу число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3332, в четверг - 2139.
Всего, по данным университета, в США подтверждены 965 933 случаев, 54 877 человек скончались. США по обоим показателям далеко опережают остальные страны мира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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