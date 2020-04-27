В США за сутки умерли 1126 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи больных коронавирусом умерли в США за последние сутки, сообщил в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за сутки был выявлен 27 631 новый случай заражения, умерли 1126 человек. Эти показатели существенно отличаются от показателей, о которых институт сообщал в субботу: тогда за сутки было выявлено более 36 тысяч случаев заболевания, а число летальных исходов за день составляло 1 995.
При этом в пятницу число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3332, в четверг - 2139.
Всего, по данным университета, в США подтверждены 965 933 случаев, 54 877 человек скончались. США по обоим показателям далеко опережают остальные страны мира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.