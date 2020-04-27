В США за сутки умерли 1126 пациентов с коронавирусом

По его данным, за сутки был выявлен 27 631 новый случай заражения, умерли 1126 человек. Эти показатели существенно отличаются от показателей, о которых институт сообщал в субботу: тогда за сутки было выявлено более 36 тысяч случаев заболевания, а число летальных исходов за день составляло 1 995.