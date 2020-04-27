Инфекционный центр на 300 койко-мест откроют в Коломне

"Стационар Коломенской центральной районной больницы временно перепрофилируют под инфекционное отделение. Здесь будут созданы 300 койко-мест с кислородом. Предстоит провести переоснащение помещений четырехэтажного корпуса под размещение инфекционной больницы. Завершить работы планируется до середины мая", - приводится цитата главы ведомства Владимира Локтева.

По его словам в здании будет проведено разделение корпуса на "чистые" и "грязные" зоны, создан санпропускник, проведен монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, отделка помещений. Здание больницы также получит новый фасад. Общая площадь корпуса – свыше 5,8 тысяч квадратных метров.