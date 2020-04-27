ВС восстановил право на пенсию вдовы ликвидатора аварии на ЧАЭС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ восстановил право на пенсию вдовы участника ликвидации последствий катастрофы на Верховный суд РФ восстановил право на пенсию вдовы участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС , проживающей в Смоленской области , сообщили РИА Новости в суде.

При жизни участник ликвидации, ставший в итоге инвалидом первой группы, получал пенсию свыше 32 тысяч рублей и компенсации на общую сумму более 107 тысяч рублей. Его жена, которая прожила с ним в браке 40 лет, получала пенсию по старости в размере менее 15 тысяч рублей. После его смерти она обратилась в соцзащиту с просьбой назначить ей компенсацию как нетрудоспособному члену семьи, находившемуся на иждивении супруга. Такая возможность, отмечается в документах суда, предусмотрена законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". В соцзащите женщине ответили, что факт иждивения необходимо установить в суде.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В районном суде она рассказала, что супруг получал большую пенсию, за счёт которой оплачивались все семейные расходы (покупка лекарств, продуктов питания, бытовой техники, одежды, оплата коммунальных услуг). Однако суд не счел, что она была на иждивении мужа, указав, что пенсия женщины "более чем в полтора раза превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров в Смоленской области".

Решение устояло в Смоленском областном суде, но пенсионерка дошла до Верховного суда РФ, который и встал на ее сторону. "Из норм семейного законодательства, в частности, следует, что доходы каждого из супругов, в том числе от трудовой деятельности, и полученные ими пенсии, пособия и другие денежные выплаты... являются общим имуществом супругов. Распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию... Судебным инстанциям надлежало выяснить как размер общих доходов супругов, так и размер расходов супругов на содержание всей семьи, включая затраты на продукты питания, оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ремонт жилого помещения, приобретение лекарств для обоих супругов, бытовой техники, одежды, мебели и т.п.", - отмечается в определении ВС РФ.

Там указано, что сам факт того, что пенсия женщины превышает прожиточный минимум, не означает, что помощь со стороны супруга не являлась для нее основным источником средств к существованию. В итоге коллегия отменила решения об отказе и направила дело на пересмотр, указав рассмотреть его с учетом требований законодательства.