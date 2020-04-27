В Латвии число заразившихся COVID-19 достигло 818 человек

В воскресенье сообщалось о 812 случаях заражения коронавирусом в республике.
"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены шесть новых случаев заражения COVID-19. Один пациент скончался", - говорится в сообщении.
Всего в Латвии, включая этот случай, зафиксировано 13 летальных исходов в результате заражения COVID-19.
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф