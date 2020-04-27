Мишустин заявил о выделении регионам необходимого оборудования из резерва

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральные власти выделяют из резерва страны необходимое для оснащения медучреждений и госпиталей в регионах оборудование и медикаменты в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил председатель правительства РФ Федеральные власти выделяют из резерва страны необходимое для оснащения медучреждений и госпиталей в регионах оборудование и медикаменты в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник он отметил, что ситуация от региона к региону отличается и по числу заболевших, и по уровню оснащенности медучреждений.

"Но в каждом регионе без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов, поэтому мы выделяем из резерва соответствующие медикаменты, медицинское оборудование, все, что нужно, чтобы обустроить коечный фонд для приема больных", - заявил Мишустин.

Он уточнил, что часть этого имущества из резерва страны поступит в медучреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны для оснащения строящихся госпиталей.

Опрос Как вы относитесь к ужесточению правил карантина? 63.5 % Только это поможет остановить эпидемию 36.5 % Не вижу смысла Проголосовать

"Всего на сумму более 100 миллионов рублей", - добавил он, говоря об объемах выделяемой из резерва помощи.

Он уточнил, что власти также продолжают разворачивать мобильные госпитали в регионах силами МЧС : один из них уже более двух недель работает в Мурманской области , также готов к развертыванию мобильный госпиталь в Якутии.