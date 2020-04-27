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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T13:58
https://ria.ru/20200427/1570629338.html
Мишустин заявил о выделении регионам необходимого оборудования из резерва
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570534828_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_9f20f7302b41dca7d72e5359adcd57b7.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил о выделении регионам необходимого оборудования из резерва

13:56 27.04.2020 (обновлено: 13:58 27.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в оперативном совещании президента РФ Владимира Путина
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в оперативном совещании президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральные власти выделяют из резерва страны необходимое для оснащения медучреждений и госпиталей в регионах оборудование и медикаменты в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник он отметил, что ситуация от региона к региону отличается и по числу заболевших, и по уровню оснащенности медучреждений.
"Но в каждом регионе без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов, поэтому мы выделяем из резерва соответствующие медикаменты, медицинское оборудование, все, что нужно, чтобы обустроить коечный фонд для приема больных", - заявил Мишустин.
Он уточнил, что часть этого имущества из резерва страны поступит в медучреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны для оснащения строящихся госпиталей.
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"Всего на сумму более 100 миллионов рублей", - добавил он, говоря об объемах выделяемой из резерва помощи.
Он уточнил, что власти также продолжают разворачивать мобильные госпитали в регионах силами МЧС: один из них уже более двух недель работает в Мурманской области, также готов к развертыванию мобильный госпиталь в Якутии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьОбщество
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