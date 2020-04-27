В ОП отметили рост интереса к вопросам социальной поддержки и медпомощи

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Интерес россиян к вопросам социальной поддержки и медицинской помощи, а также к их закреплению в конституции вырос по объективным причинам, Общественная палата РФ продолжает обсуждать тему поправок и работу по организации общественного наблюдения на голосовании, заявила РИА Новости секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Абсолютное большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию РФ, самым важным для них является тезис о доступной и качественной медицинской помощи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
"Интерес к вопросам социальной поддержки и медицинской помощи сейчас по объективным причинам выше, чем в тот период, когда мы, в общем, гораздо менее переживаем за свое здоровье, за здоровье своих близких. Все вопросы организации здравоохранения, сопутствующие вопросы, разумеется, приобретают большую актуальность. И мы видим, как сейчас в такой непростой ситуации исполнительная власть оперативно выявляет недочеты и исправляет их в режиме 24/7", - прокомментировала Михеева результаты опроса ВЦИОМ.
Общественная палата, по словам Михеевой, продолжает обсуждать тему поправок в конституцию, несмотря на перенос даты голосования.
"Мы, например, сейчас продолжаем работу по подбору некоммерческих организаций и их кандидатов для организации общественного наблюдения за голосованием. Интерес по-прежнему к общественному наблюдению достаточно высокий, много желающих", - отметила секретарь ОП РФ.