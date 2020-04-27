В ОП отметили рост интереса к вопросам социальной поддержки и медпомощи

"Интерес к вопросам социальной поддержки и медицинской помощи сейчас по объективным причинам выше, чем в тот период, когда мы, в общем, гораздо менее переживаем за свое здоровье, за здоровье своих близких. Все вопросы организации здравоохранения, сопутствующие вопросы, разумеется, приобретают большую актуальность. И мы видим, как сейчас в такой непростой ситуации исполнительная власть оперативно выявляет недочеты и исправляет их в режиме 24/7", - прокомментировала Михеева результаты опроса ВЦИОМ.