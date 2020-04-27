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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-04-27T13:52
https://ria.ru/20200427/1570629083.html
Шесть объектов дорожной сети отремонтируют в Липецке в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/153381/81/1533818122_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_34b693b94b931309b723fc809a74e6ac.jpg
РИА Новости

Шесть объектов дорожной сети отремонтируют в Липецке в 2020 году

13:52 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Шесть объектов дорожной сети города Липецка отремонтируют в этом году благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на что из бюджетов различных уровней выделят 2,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Так, к завершению близится ремонт на одной из самых оживлённых автомагистралей города, расположенной в спальных районах Липецка - улице Водопьянова. Уже выполнено две трети ремонтных работ. Подрядчик приступает к укладке верхнего слоя дороги. Будут заменены бордюры, установлены ограждения и светофоры.
До конца года планируется завершить реконструкцию проспекта Победы – старейшей и самой проблемной автодороги Липецка. Она связывает центр города со спальными районами областного центра. Для ликвидации пробок проезжую часть проспекта было решено расширить. В настоящее время все подготовительные работы закончены. Уже смонтировано 760 метров новых тепловых сетей, 880 метров газопровода, 625 метров водопровода, 479 метров сетей канализации, 250 метров линии связи.
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С 1 мая стартует реконструкция ещё одного важного дорожного объекта - улицы Баумана. Подготовка к ней началась в прошлом году. Двухполосная автодорога на Баумана - один из главных выездов из Липецка, где постоянно образуются большие автомобильные пробки. Власти приняли решение расширить его до четырёх полос. Больше не позволяют размеры улицы. Уже утверждены схемы перекрытия и вариантов объезда, а также проработаны маршруты движения общественного транспорта.
"Мы понимаем, что реконструкция такой магистрали доставит много неудобств жителям области. Однако, мы постараемся максимально их минимизировать, учитывая все пожелания людей", - отметил Артамонов.
Он добавил, что до конца года будут отремонтированы ещё улица Минская и Заводская площадь. Подрядчикам предстоит заменить дорожное полотно, установить светофоры, провести ремонт тротуаров и нанести разметку. Так же будет возведён мост в районе пригорода Новая Жизнь. Там уже забивают сваи, устраивают монолитные ростверки, занимаются армированием и бетонированием подпорных стен.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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