Шесть объектов дорожной сети отремонтируют в Липецке в 2020 году

ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Шесть объектов дорожной сети города Шесть объектов дорожной сети города Липецка отремонтируют в этом году благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на что из бюджетов различных уровней выделят 2,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Так, к завершению близится ремонт на одной из самых оживлённых автомагистралей города, расположенной в спальных районах Липецка - улице Водопьянова. Уже выполнено две трети ремонтных работ. Подрядчик приступает к укладке верхнего слоя дороги. Будут заменены бордюры, установлены ограждения и светофоры.

До конца года планируется завершить реконструкцию проспекта Победы – старейшей и самой проблемной автодороги Липецка. Она связывает центр города со спальными районами областного центра. Для ликвидации пробок проезжую часть проспекта было решено расширить. В настоящее время все подготовительные работы закончены. Уже смонтировано 760 метров новых тепловых сетей, 880 метров газопровода, 625 метров водопровода, 479 метров сетей канализации, 250 метров линии связи.

С 1 мая стартует реконструкция ещё одного важного дорожного объекта - улицы Баумана. Подготовка к ней началась в прошлом году. Двухполосная автодорога на Баумана - один из главных выездов из Липецка, где постоянно образуются большие автомобильные пробки. Власти приняли решение расширить его до четырёх полос. Больше не позволяют размеры улицы. Уже утверждены схемы перекрытия и вариантов объезда, а также проработаны маршруты движения общественного транспорта.

"Мы понимаем, что реконструкция такой магистрали доставит много неудобств жителям области. Однако, мы постараемся максимально их минимизировать, учитывая все пожелания людей", - отметил Артамонов.