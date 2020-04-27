"ЮТэйр" планировала забрать 26 россиян с Фиджи

С 24 апреля "ЮТэйр" совершает многодневный перелет по маршруту Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут, для того чтобы доставить домой 200 россиян, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса.

Посольство в Австралии находится на связи с россиянами на Фиджи

Посольство в Австралии находится на связи с россиянами на Фиджи

"Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, из них трое детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия, авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту. "ЮТэйр" и российские власти будут искать альтернативные пути вывоза граждан с острова", - говорится в сообщении.