"ЮТэйр" планировала забрать 26 россиян с Фиджи

С 24 апреля "ЮТэйр" совершает многодневный перелет по маршруту Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут, для того чтобы доставить домой 200 россиян, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса.
"Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, из них трое детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия, авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту. "ЮТэйр" и российские власти будут искать альтернативные пути вывоза граждан с острова", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих