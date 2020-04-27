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2020-04-27T14:11
https://ria.ru/20200427/1570629026.html
"ЮТэйр" планировала забрать 26 россиян с Фиджи
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РИА Новости

"ЮТэйр" планировала забрать 26 россиян с Фиджи

13:50 27.04.2020 (обновлено: 14:11 27.04.2020)
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) планировала забрать из Фиджи 26 россиян, включая троих детей, но местные власти не разрешили посадку самолета, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
С 24 апреля "ЮТэйр" совершает многодневный перелет по маршруту Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут, для того чтобы доставить домой 200 россиян, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса.
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"Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, из них трое детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия, авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту. "ЮТэйр" и российские власти будут искать альтернативные пути вывоза граждан с острова", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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