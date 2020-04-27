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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T13:50
https://ria.ru/20200427/1570628992.html
В Липецкой области у сотрудника прокуратуры выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

В Липецкой области у сотрудника прокуратуры выявили коронавирус

13:50 27.04.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у одного из сотрудников прокуратуры Липецкой области, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.
В Липецкой области зарегистрировано 330 случаев коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровели, двое умерли. В понедельник "Вести Липецк" сообщили о COVID-19 у одного из заместителей прокурора Липецкой области.
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"Факт наличия у одного из сотрудников коронавируса мы подтверждаем. У него легкая форма (заболевания), он находится на домашнем лечении", - сказала Ткачева.
Собеседница агентства не уточнила должность заболевшего сотрудника.
"Все, кто с ним близко контактировал, - они находятся сейчас в самоизоляции, в здании (прокуратуры) проведена полная санобработка. Остальные сотрудники находятся на медицинском наблюдении", - добавила Ткачева.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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