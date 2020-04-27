В Липецкой области у сотрудника прокуратуры выявили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у одного из сотрудников прокуратуры Липецкой области , сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.

В Липецкой области зарегистрировано 330 случаев коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровели, двое умерли. В понедельник "Вести Липецк" сообщили о COVID-19 у одного из заместителей прокурора Липецкой области.

"Факт наличия у одного из сотрудников коронавируса мы подтверждаем. У него легкая форма (заболевания), он находится на домашнем лечении", - сказала Ткачева.

Собеседница агентства не уточнила должность заболевшего сотрудника.

"Все, кто с ним близко контактировал, - они находятся сейчас в самоизоляции, в здании (прокуратуры) проведена полная санобработка. Остальные сотрудники находятся на медицинском наблюдении", - добавила Ткачева.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.