Лавров надеется, что Россия и США решат разногласия

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва не согласна с той оценкой, которую некоторые американские СМИ дали совместному заявлению президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в связи с юбилеем встречи на Эльбе, рассчитывает, что Россия и США, как и тогда, все-таки смогут преодолеть разногласия и будут бороться вместе с реальными угрозами, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Заявление отдает дань памяти тем, кто воевал, кто пожал друг другу руки на Эльбе, отдает дань памяти тем, кто в тылу обеспечивал фронт необходимым вооружением и содержит принципиальное политическое послание всему миру о том, что тогда и СССР, и США смогли приподняться над разногласиями и объединиться ради решающей битвы с общим врагом", - сказал Лавров на лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
"Так вот за эту последнюю фразу американская пресса уже набросилась на Трампа, на его администрацию, мол, что опять Трамп подыгрывает Путину, опять пытается выгораживать президента России. Вот такая реакция на, казалось бы, констатацию очевидного факта, которую нужно только приветствовать и которую нормальные люди встретили с большим воодушевлением. Рассчитываю, что и сегодня мы над этими разногласиями поднимемся и сможем все-таки заниматься не борьбой с фейками, а заниматься борьбой с реальными угрозами", - констатировал Лавров.
Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.