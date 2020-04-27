Лавров надеется, что Россия и США решат разногласия

"Так вот за эту последнюю фразу американская пресса уже набросилась на Трампа, на его администрацию, мол, что опять Трамп подыгрывает Путину, опять пытается выгораживать президента России. Вот такая реакция на, казалось бы, констатацию очевидного факта, которую нужно только приветствовать и которую нормальные люди встретили с большим воодушевлением. Рассчитываю, что и сегодня мы над этими разногласиями поднимемся и сможем все-таки заниматься не борьбой с фейками, а заниматься борьбой с реальными угрозами", - констатировал Лавров.