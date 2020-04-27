Комитет Совфеда подготовил предложения по поддержке бизнеса

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Экономический комитет Совфеда направил в рабочую группу СФ предложения регионов по поддержке бизнеса в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Среди инициатив - снижение ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) при условии предоставления "арендных каникул" для арендаторов. Уменьшение на 90% потенциально возможного дохода для расчета уплаты налога по патентной системе налогообложения. Проработка вопроса по переносу сроков уплаты авансовых платежей по УСН.

Также регионы просят продлить действие нормы о "налоговых каникулах" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 2024 года, увеличить срок предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства до 5 лет.

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В перечне предложений - определение на региональном уровне дополнительных отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19. Проработка и внедрение новых направлений поддержки малого бизнеса, реализуемых центром предпринимательства.

Субъекты РФ также предлагают освободить с 1 марта 2020 года на 6 месяцев от уплаты арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства - арендаторами государственного и муниципального имущества. Предоставить отсрочку оплаты приобретенного субъектами МСП муниципального имущества при реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества с 01.04.2020 сроком на 3 месяца с условием ее уплаты равными частями в 2021 году.

Среди предложений - возмещение субъектам малого предпринимательства в сфере туризма 80% затрат по арендной плате помещений, используемых для оказания услуг, за 3 месяца. Субсидирование процентной ставки по кредитам организациям торговли, получаемым на формирование запасов продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, предлагается предоставить отсрочку по оплате текущих лизинговых платежей не менее чем на 12 месяцев без начисления штрафных санкций с продлением срока лизинга на соответствующий период по самолетам, приобретенным в финансовый лизинг для организации региональных авиаперевозок; предоставить реструктуризацию просроченной задолженности по лизинговым платежам и оплате выкупной стоимости воздушного судна путем предоставлении рассрочки не менее чем на 12 месяцев без начисления процентов за предоставление отсрочки.

По мнению субъектов РФ, финансовая поддержка необходима сфере общественного транспорта и гостиницам. Также предлагается осуществлять оперативный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций в регионах, включая проведение стресс-тестирования их финансовой устойчивости.

Также необходима проработка вопросов реструктуризации потребительских кредитов, "кредитных каникул", "ипотечных каникул" заемщикам, попавшим в сложное финансовое положение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с кредитными организациями, осуществляющими деятельность в регионах.

Предлагается выплатить субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе приостановившим деятельность в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Нужна и поддержка частных организаций дополнительного образования путем выплаты субсидии на заработную плату работникам, работавшим по состоянию на 1 марта 2020 года, исходя из 0,5 ставки МРОТ, за апрель-май 2020 года, говорится в документе.

В перечне предлагаемых мер - организация предоставления продуктового набора школьникам, имеющим право на бесплатное горячее питание в школах. Организация предоставления продуктового набора детям одиноких родителей, не посещающих школу (от 0 до 7 лет и от 16 до 18 лет).

Среди инициатив регионов - рассмотрение возможности предоставления поддержки ресурсоснабжающим предприятиям. Освобождение юридических лиц и ИП от оплаты за услуги по обращению с ТКО за апрель 2020 (путем компенсации выпадающих доходов регоператору). Также предлагается рассмотреть возможности внесения изменений в постановление правительства РФ об утверждении перечня наиболее пострадавших отраслей в части дополнения видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Предлагается дополнить перечень отраслей, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, следующими видами деятельности: аренда недвижимого имущества в коммерческих целях; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (микропредприятия и ИП). Кроме того, рекомендуется перенести отмену единого налога на вмененный доход для субъектов МСП с 2021 года на 2024 год. Приостановить исполнение обязательства до 1 июля 2021 года по маркировке: обуви, молочной продукции, табачной продукции (сигареты и папиросы), парфюмерной продукции (духи и туалетная вода).

Среди предложений - возобновление предоставления субсидий местным бюджетам моногородов на реализацию муниципальных программ развития МСП в части предоставления субсидии субъектам МСП на возмещение первоначального платежа по лизингу. Организация сопровождения проектов субъектов МСП моногородов по получению займов в АО " Корпорация "МСП" , банках-партнерах АО " МСП Банк ".

Регионы также предлагают организовать общественные работы для формирования дополнительной занятости населения. Увеличить финансирование мероприятий по предоставлению единовременной субсидии на организацию собственного дела для безработных.

Для стабильного обеспечения населения продуктами питания предлагается рассмотреть возможность предоставления: льготных краткосрочных кредитов на приобретение отечественного мяса-сырья для производства мясных продуктов, рыбного сырья для рыбоперерабатывающей отрасли, сахара и муки для производства кондитерских изделий; льготных инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий для кондитерской, безалкогольной промышленности, в том числе предприятий по розливу питьевой воды.

Рассмотрение вопросов реструктуризации и пролонгации действующих кредитов для сельхозтоваропроизводителей также является важной мерой, полагают в регионах.