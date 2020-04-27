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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T13:44
https://ria.ru/20200427/1570628644.html
В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса

13:45 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Севастополе, общее число зараженных достигло 36, сообщил в понедельник врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Севастополе составляло 31, шесть человек выздоровели и были выписаны.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Сегодня у нас еще плюс пять (случаев коронавируса - ред.). Двое – родственницы сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была ранее госпитализирована. Еще два человека – строители инфекционного госпиталя,… и еще один - сотрудник инфекционной больницы", - сказал Развожаев журналистам.
Ранее коронавирус подтвердился у медсестры инфекционной больницы, где находятся пациенты с COVID-19, а также у военного строителя, который работал на строительстве модульного инфекционного госпиталя, отметил он.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил РазвожаевЗдоровье - ОбществоСевастопольОбщество
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