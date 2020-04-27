В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Севастополе, общее число зараженных достигло 36, сообщил в понедельник врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Севастополе составляло 31, шесть человек выздоровели и были выписаны.
"Сегодня у нас еще плюс пять (случаев коронавируса - ред.). Двое – родственницы сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была ранее госпитализирована. Еще два человека – строители инфекционного госпиталя,… и еще один - сотрудник инфекционной больницы", - сказал Развожаев журналистам.
Ранее коронавирус подтвердился у медсестры инфекционной больницы, где находятся пациенты с COVID-19, а также у военного строителя, который работал на строительстве модульного инфекционного госпиталя, отметил он.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.