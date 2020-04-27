В Севастополе рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Севастополе составляло 31, шесть человек выздоровели и были выписаны.

"Сегодня у нас еще плюс пять (случаев коронавируса - ред.). Двое – родственницы сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была ранее госпитализирована. Еще два человека – строители инфекционного госпиталя,… и еще один - сотрудник инфекционной больницы", - сказал Развожаев журналистам.

Ранее коронавирус подтвердился у медсестры инфекционной больницы, где находятся пациенты с COVID-19, а также у военного строителя, который работал на строительстве модульного инфекционного госпиталя, отметил он.

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.