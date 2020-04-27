Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
По его словам, мир впервые остановил свою экономику и потерял пять-семь процентов ВВП ради того, чтобы пожилые и больные люди смогли прожить на несколько лет дольше.
"Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. <…> Я считаю, что это колоссальное моральное движение", — пояснил Кузьминов.
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В России на данный момент выявлено 87 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 7346 человек, умерли 794.
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