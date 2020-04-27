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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T13:40
https://ria.ru/20200427/1570628396.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 11339
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 11339

13:40 27.04.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 303, до 11339, всего с начала пандемии умер 631 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 11036 случаях заражения, 608 пациентов скончались.
"На сегодня в Румынии подтверждено 11339 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 631 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 3141 пациент вылечился и был выписан из больниц.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКлаус ЙоханнисЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияИталияИспанияВ мире
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