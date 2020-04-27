В Севастополе ввели масочный режим в транспорте и магазинах

Проверка автомобилей на одном из развернутых при въезде в город Севастополь блокпостов. Архивное фото

Проверка автомобилей на одном из развернутых при въезде в город Севастополь блокпостов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев ввел обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Севастополе за сутки, общее число зафиксированных случаев в понедельник достигло 36, сообщил Развожаев.

"В указ губернатора будет добавлено, что обязательный масочный режим вводится при посещении магазинов, общественного транспорта и так далее. Ситуация в Севастополе начинает развиваться, идет рост динамики (заражения - ред.)", - сказал Развожаев.

Он отметил, что к росту заболеваний COVID-19 приводит несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые приехали в Севастополь из других регионов и из-за рубежа.

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля. В городе введен пропускной режим для выхода из дома, на въезде в регион работают круглосуточные посты.