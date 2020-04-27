В вахтовом поселке на Ямале зафиксировали случаи коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Случаи заражения Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в вахтовом поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, заявила глава окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

В районе порта Сабетта находятся крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа, международный аэропорт и одноименный вахтовый поселок.

"Шесть человек заболевших и контактных, которые дали положительный результат - 43 человека. После результатов тестирования мы уже, конечно, будем решать вопрос об их эвакуации. У нас заканчивается там карантин 30 апреля. Только при составлении списков, только при информировании регионов и управлений Роспотребнадзора будет организован этот вывоз", - сказала Нечепуренко на совещании с полпредом в УрФО Николаем Цукановым.

Из-за эпидемиологической обстановки, по ее словам, аэропорт Сабетты закрыт на карантин.

Как добавил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов , в воскресенье в Сабетту вылетели медики, которые взяли у рабочих порядка двух тысяч анализов на коронавирус, всего предстоит протестировать более 7 тысяч человек.

"Ситуация там в целом нормальная, потому как всплеска тяжелых больных мы не видим. Самых тяжелых мы вывезли, они находятся в наших медицинских учреждениях, часть из них в Салехарде , часть – в Новом Уренгое", - сказал Артюхов.

Также он отметил, что у ряда вахтовиков на этой неделе закончится двухнедельный карантин, если тесты покажут отрицательный результат на COVID-19, им разрешат вернуться домой.

"Ряд работ закончен, люди там не нужны. Мы держим их поскольку необходимо проводить санэпид все процедуры. Как только мы понимаем, что люди проверены и они не больны, конечно они возвращаются в семьи, возвращаются в свои регионы", - заключил губернатор.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в округе подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших на Ямале 375 человек. При этом в общей сложности 219 случаев выявлено на месторождениях ЯНАО.