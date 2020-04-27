В ЕР разработали законопроект об ограничении суммы списаний за долги

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты "Единой России" разработали законопроект о запрете списывать у гражданина долги, не оставляя в его распоряжении суммы прожиточного минимума, сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев в ходе вебинара о защите трудовых прав граждан.
"Сейчас готовы уже внести законопроект, который делает защищенный уровень дохода граждан от списания его за долги. На сегодняшний день есть категории, которые защищены: те, кто получает социальные пенсии, по инвалидности, алименты - это категории платежей, которые защищены от списания за долги. Но должен быть еще один критерий. У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию. Этот минимум прожиточный, который необходим человеку для существования, не должен списываться за долги", - сказал Исаев.
По его словам, законопроект находится в высокой степени готовности. Депутаты готовы его внести и принять в "самое ближайшее время".
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