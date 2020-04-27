В ЕР разработали законопроект об ограничении суммы списаний за долги

"Сейчас готовы уже внести законопроект, который делает защищенный уровень дохода граждан от списания его за долги. На сегодняшний день есть категории, которые защищены: те, кто получает социальные пенсии, по инвалидности, алименты - это категории платежей, которые защищены от списания за долги. Но должен быть еще один критерий. У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию. Этот минимум прожиточный, который необходим человеку для существования, не должен списываться за долги", - сказал Исаев.