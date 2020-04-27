Проценко опроверг сообщения о массовом увольнении персонала Коммунарки

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких массовых увольнений в больнице в поселке Коммунарка в Москве, никто из младшего медицинского персонала с момента начала работы больницы не уволился, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он также прокомментировал сообщения о невыплате средств работникам больницы.
"В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты, хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге", - добавил Проценко.
Как отметил главврач, больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые обязательства перед компанией согласно контракту.
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