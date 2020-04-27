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2020-04-27T15:12
https://ria.ru/20200427/1570628146.html
Проценко опроверг сообщения о массовом увольнении персонала Коммунарки
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РИА Новости

Проценко опроверг сообщения о массовом увольнении персонала Коммунарки

13:34 27.04.2020 (обновлено: 15:12 27.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Денис Проценко
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких массовых увольнений в больнице в поселке Коммунарка в Москве, никто из младшего медицинского персонала с момента начала работы больницы не уволился, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Врачи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
27 апреля, 13:31Распространение нового коронавируса
Главврач рассказал о средствах защиты персонала больницы в Коммунарке
Он также прокомментировал сообщения о невыплате средств работникам больницы.
"В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты, хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге", - добавил Проценко.
Как отметил главврач, больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые обязательства перед компанией согласно контракту.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоМосква
Популярные комментарии
Все придумают что бы не соблюдать права рабочих, подряд от частных компаний Контракты.. нет бы Нормал но нанять по людей со всеми страховками выплатами по увольнению, зато фестивали устраивают в поддержку врачей. Показушники
27 апреля, 15:07
Ozz Blizzard
27000011
Опять вброс ☹️. Специально делают, что бы народ боломутить! 😠
27 апреля, 14:47
ГРГражданин России
16240011
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