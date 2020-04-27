Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа данных предсказали, что окончание ситуации с распространением Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа данных предсказали, что окончание ситуации с распространением коронавируса России произойдет в июле текущего года.

Как следует из отчета, опубликованного лабораторией инноваций SUTD, по мнению исследователей, в России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля.

Примечательно, что, по мнению исследователей, в Китае завершение ситуации с COVID-19 произошло уже 9 апреля.

США , согласно прогнозу, ситуация с COVID-19 окончательно завершится 27 августа текущего года, в Германии Франции - 1 и 5 августа соответственно. Чуть позже - 14 августа - ситуация с коронавирусом завершится в Великобритании , считают исследователи сингапурского университета.

При этом "поворотный момент" в ситуации с распространением коронавируса в России уже позади - он, согласно отчету, произошел 24 апреля. Его уже преодолели и большинство других стран, рассмотренных исследователями.

Исследователи изучили данные по коронавирусу по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель - математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают, тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.