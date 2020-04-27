Юрист назвала идею штрафовать россиян за ночной лай собак разумной

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предложение Минюста РФ наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит сигнализацию авто, оправданно и соответствует российской и международной практике, считает адвокат Предложение Минюста РФ наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит сигнализацию авто, оправданно и соответствует российской и международной практике, считает адвокат Оксана Михалкина

Речь идет о предложении Минюста дополнить соответствующую статью КоАП указанием на то, что нарушить тишину можно "в форме бездействия".

Такая формулировка позволит наказать не только тех, кто громко слушает музыку, играет на музыкальных инструментах или ведет ремонт в неурочные часы, но и тех, кто оставляет надолго лающую собаку в квартире или не отключает работающую вхолостую сигнализацию.

"В российском законодательстве, как в административном, так и в уголовном, предусмотрено наступление ответственности как за действие, так и за бездействие. Например, в Уголовном кодексе оставление в опасности - преступление, как и убийство", - пояснила Михалкина РИА Новости.

Она назвала новую меру оправданной и напомнила про закон о тишине, принятый для того, чтобы ночью не было шума и люди могли отдохнуть.

"Когда ночью воет собака - это невыносимо. Человек, когда заводит животное, должен нести за него ответственность и не оставлять собаку одну", - отметила юрист.

По ее словам, схожие нормы существуют в европейских странах и США , так что Россия тут не выступает новатором.